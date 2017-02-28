Нападающие «Миннесоты» Паризе и Поминвилл заболели свинкой

Нападающие «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе изаболели свинкой. Хоккеисты не приняли участия в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз».Это второй случай этого заболевания в НХЛ на этой неделе. Ранее свинка была диагносцирована у защитника «Ванкувер Кэнакс» Троя Стэчера. У шести хоккеистов и одного из тренеров «Кэнакс» выявлены симптомы, но пока не подтверждён диагноз: это Антон Редин, Бен Хаттон, Крис Танев, Никита Трямкин, Мишель Шапу и Маркус Гранлунд. Игроки помещены в карантин.