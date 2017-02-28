Антон Бурдасов сыграет в четвёртом матче серии «Авангард» — «Адмирал»

Нападающий «Авангарда»вернётся в состав на четвёртый матч серии с «Адмиралом», сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. Бурдасов пропускал третью игру серии из-за травмы. При этом Егор Мартынов не попал в состав «ястребов». Состав «Адмирала» по сравнению с предыдущей игрой изменений не претерпел.Бобков (Серебряков),Бартулис — Блум,Волченков — Морриссон,Земчёнок — Мнацян,Конев — Курашов,Краснослободцев — Фисенко — Александров,Казаков — Алексеев — Жафяров,Ткачёв — Райт — Барбашев,Плотников — Иванов — Сигарёв.Фурх (Шилин)Густафссон — Анелёв,Меньшиков — Медведев,Никитин — Григорьев,Орлов — Дервук;Лемтюгов — Соботка — Хохряков,Пьянов — Зубов — Михеев,Пережогин — Кучерявенко — Бурдасов,Бут — Юньков — Пестушко.