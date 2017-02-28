Светлов: игра Сведберга в плей-офф определённо впечатляет

Олимпийский чемпион, известный тренероценил возможности «Салавата Юлаева» в серии с казанским «Ак Барсом». Счёт в серии 2-1 в пользу татарстанской команды.«Мы прекрасно знаем эти команды – у них постоянное «зелёное дерби». Я думаю, о Сведберге было много разговоров в регулярном чемпионате. Было много критики в его сторону от болельщиков и от прессы. Тем не менее регулярный чемпионат и плей-офф – это совершенно два разных чемпионата. То, что он хорошо сыграл в плей-офф, – мы это знаем, а выступление в регулярном чемпионате, зависело не только от него. В первую очередь это была игра всей команды. Сейчас «Салават» собрался, а игра Сведберга, определённо, впечатляет.Настрой вратарской психологии немного отличается от простых игроков, и чтобы не изменить его, «сбить», лучше его не тревожить. Лишить хорошей игры, тем более вратаря – это возможно. Поэтому команда и клуб, наверно, ограждает Сведберга от лишних эмоций, лишних разговоров. Может, это и правильно.Станут ли травмы игроков ключевыми для «Салавата Юлаева»? В любом случае травмы бывают всегда, и к этому надо быть готовым, ведь они не предсказуемы. Естественно, когда из-за них теряют ведущих игроков, это влияет на качество игры. Тем не менее у обеих команд очень хороший подбор игроков, и две-три травмы — на всю игру, на всю серию не повлияет, но на небольшие нюансы влияние окажет. Иногда бывают случаи, когда появляется лидер и команда становится единым кулаком», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.