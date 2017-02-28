Глава Башкирии: «Роснефть» даёт в правление «СЮ» своего представителя

Глава Башкириисообщил, что представитель компании «Роснефть» войдёт в состав правления «Салавата Юлаева».«Финансирование осталось на том же уровне. Все финансовые вопросы обсуждались с «Роснефтью». Более того, компания даёт в правление клуба «Салават Юлаев» своего представителя, будет осуществляться в том числе финансовый контроль, это правильно, и я попросил об этом. Считаю, что на сегодняшний день для башкирского хоккея никаких угроз с точки зрения снижения финансирования не существует. Все остаётся на том же уровне. С «Роснефтью» и «Башнефтью» у нас полное понимание по этому вопросу.Если «Салават Юлаев» выиграет медали, тогда, конечно, речи не будет идти о замене персоналий. Если не выполнят те задачи, которые мы ставили перед клубом, – будем думать и будем, конечно, спрашивать. Финансирование – необсуждаемая тема, на том же уровне будет осуществляться. А вот что делать с менеджментом клуба, мы определимся по результатам сезона», — цитирует Хамитова ТАСС.