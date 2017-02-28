Лутченко: Петров был главным мотором в тройке с Харламовым и Михайловым

Двукратный олимпийский чемпионвыразил соболезнования в связи со смертью легендарного хоккеиста«Володя Петров был старше меня на два года. Мне довелось играть в одной команде, и в сборной, и в одной пятёрке в ЦСКА. Очень горд, что мне посчастливилось выступать с ним рядом. Петров сам по себе был лидер. Причём неординарный лидер. Он мог позволить себе возразить таким асам тренерского цеха, как Аркадий Иванович Чернышёв и Анатолий Владимирович Тарасов. Характер у Петрова был упрямый. Во-первых, упрямый, как у человека. Он любому мог в глаза сказать всё! Во-вторых, у него был упрямый характер, как у победителя, чемпиона! Он вообще не умел проигрывать. Это было даже на самых лёгких тренировках.Вообще, Петров был всегда в движении. Именно Петров был самой главной движущей силой в легендарной тройке Михайлов – Петров – Харламов. Он был самый главный мотор. Володя в душе победитель. Даже на тренировках в ЦСКА он нам, своим партнёрам, никогда не хотел уступать. Какой бы это ни был вид спорта — футбол или баскетбол. И заводился на любом занятии. И ещё Петров не потерялся, как многие именитые спортсмены. Возглавлял Федерацию хоккея. А до этого работал начальником отдела футбола Министерства обороны. Это было, если не ошибаюсь, в самом конце 80-х и начале 90-х. Причём работал успешно. Именно там он проявил себя, как сейчас любят говорить, прекрасным менеджером. Уже тогда стояло ясно, что он не только именитый хоккеист, но и обладает удивительными организаторскими способностями. Много лет проработал вместе со своим партнёром по тройке Борисом Михайловым в питерском СКА. И там не без успеха. В последние годы огромную работу проделывал в Наблюдательном совете ЦСКА. Очень и очень жалко. Годы идут. И мы теряем одну легенду за другой», — цитируют Лутченко «Аргументы недели».