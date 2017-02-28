Сечин: уход Петрова — невосполнимая потеря для российского спорта и всей страны

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть», председатель наблюдательного совета ЦСКАвыразил соболезнования родным и близким легендарного хоккеиста, скончавшегося в возрасте 69 лет.«Ушёл из жизни великий хоккеист, один из самых прославленных отечественных спортсменов, двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, впоследствии — замечательный тренер и руководитель. Владимир Владимирович являл собой образец отношения к любимому делу. Его уход — невосполнимая потеря для российского спорта и всей страны. Светлая память о Владимире Петрове навсегда сохранится в сердцах миллионов любителей хоккея.Хочу передать искренние слова сочувствия и поддержки его семье, близким, коллегам и знакомым. Скорблю вместе с вами», — приводятся слова Сечина на официальном сайте «Роснефти».