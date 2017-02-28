Форварды «Динамо» Мн Палушай и Петтерссон пропустят пятый матч с «Локомотивом»

Нападающие минского «Динамо»не сыграют в пятом матче четвертьфинала Западной конференции с «Локомотивом», который состоится в Ярославле 1 марта (1-3 в серии). На официальном сайте клуба сообщается, что игроки остались в Минске из-за проблем со здоровьем и будут готовиться к матчу 3 марта на «Минск-Арене». На выезд тренерский штаб «Динамо» взял 26 игроков.Вратари: Бен Скривенс, Кевин Лаланд, Ян Шелепнёв.Защитники: Марк-Андре Граньяни, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Кирилл Готовец, Роман Граборенко, Никита Мицкевич.Нападающие: Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон, Александр Павлович, Андрей Степанов, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Александр Матерухин, Александр Кулаков, Данила Карабань, Александр Китаров, Андрей Стась, Евгений Ковыршин, Артём Волков, Артур Гаврус, Сергей Костицын.