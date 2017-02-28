Яруллин: «Ак Барс» гнёт свою линию до последней секунды, всевышний нам помогает

Защитник «Ак Барса»после победы над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции отметил, что матч получился напряжённым.«Игра получилась валидольной! Они забивают, мы отвечаем! Мы не стали откатываться и ждать овертайма, пошли вперёд. Молодец Ази – пошёл на ворота, добил и сделал такой важный гол. Мы стараемся гнуть свою линию до последней секунды. Всевышний нам помогает.Почему в предыдущем матче команды забросили семь шайб, а сегодня — всего три? Это плей-офф. Делаем выводы, смотрим, разбираем. Сегодня было меньше удалений с обеих сторон», – цитирует Яруллина «Спорт Бизнес Online».