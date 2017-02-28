Занковец: в конце матча «Барысу» не хватило быстроты, чтобы реализовать моменты

Главный тренер «Барыса»подвёл итоги четвёртого матча четвертьфинала Восточной конференции с «Трактором» (1:2 ОТ, 2-2 в серии).«Равный первый период, второй прошёл за преимуществом соперника, а третий — за нашим. К сожалению, мы не смогли воспользоваться моментами, которые были у нас в конце игры. Наверное, хоккей и интересен своей непредсказуемостью. Счёт в серии 2-2, идём дальше. Готовимся к матчу в Челябинске.Вратарь соперника здорово сыграл, защитники подчищали на пятаке, мы не успевали добить шайбу. Возможно, в конце быстроты не хватило из-за усталости.Боченски с нами, мы надеемся, что он войдёт в строй, но когда — сказать не могу», — сказал Занковец на пресс-конференции.