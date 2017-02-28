«Снежные Барсы» одолели «Мамонтов Югры», «Ладья» справилась с «Ирбисом»

28 февраля в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно два матча.«Снежные Барсы» на домашней площадке обыграли «Мамонтов Югры» со счётом 5:4 Б.В составе победителей шайбы забросили Артём Ананичев, Андрей Локтев, Бытырлан Муратов и Александр Мелихов. Решающий буллит реализовал Муратов. Голы гостей на счету Кирилла Беляева, Виталия Куцмуса, Никиты Чусовитина и Кирилла Марченко.«Ладья» в Тольятти одержала победу над «Ирбисом» со счётом 2:1.Счёт в матче открыли гости, Александр Редков реализовал большинство. Однако гол Дамира Рахимуллина позволил «Ладье» отыграться, а гол Евгения Грошева оказался победным.