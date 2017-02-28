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Результаты матчей плей-офф ВХЛ

28 февраля 2017, вторник. 23:39. Хоккей
28 февраля в 1/8 финала плей-офф ВХЛ было сыграно четыре матча.

«Рубин» в Тюмени обыграл ТХК в третьем матче со счётом 4:1 (3-0 в серии).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Антонов, Виталий Зотов, Алексей Ложкин и Денис Ячменёв. Голы тверской команды на свой счёт записали Михаил Епишин и Роман Кудинов.
ВХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
28 февраля 2017, вторник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
4 : 2 1:0, 0:1, 3:1
ТХК
Тверь
1:0 – Антонов (Кузнецов, Зюзякин) – 10:21 (5x4), 1:1 – Епишин (Дельнов, Бойчук) – 22:50 (5x5), 2:1 – Зотов (Акмальдинов, Пайор) – 49:55 (5x4), 2:2 – Кудинов (Репин, Бондарев) – 51:06 (5x4), 3:2 – Ложкин (Каменев, Ячменёв) – 55:19 (5x5), 4:2 – Ячменёв (Ложкин) – 59:55 (en)


«Ижсталь» одолела усть-каменогорское «Торпедо» в Ижевске со счётом 3:2 и сократила отставание в серии (1-2).

На 25-й минуте хозяева вели со счётом 3:0, дубль оформил Денис Полюдов, ещё один гол забил Кирилл Князев. В концовке второго периода Константин Романов смог отыграть одну шайбу, а после перерыва Александр Шин сделал счёт 3:2, но ижевцы удержали победу.
ВХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
28 февраля 2017, вторник. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
3 : 2 2:0, 1:1, 0:1
Торпедо
Усть-Каменогорск
1:0 – Князев (Глебов, Банцерев) – 12:20 (5x4), 2:0 – Полюдов (Андрей Иванов) – 15:46 (5x5), 3:0 – Полюдов (Андрей Иванов, Виноградов) – 24:55 (5x5), 3:1 – Романов – 38:09 (5x5), 3:2 – Шин (Фадеев, Жайлауов) – 40:56 (5x5)


«Сарыарка» в гостях с минимальным счётом одержала победу над «Звездой» и повела в серии 2-1.

Единственный гол забил Михаил Анисин, вратарь Денис Перетягин сыграл на ноль.
ВХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
28 февраля 2017, вторник. 19:00 МСК
Звезда
Чехов
0 : 1 0:0, 0:1, 0:0
Сарыарка
Караганда
0:1 – Анисин (Сарваров, Ломако) – 20:46 (5x5)


Питерское «Динамо» на домашнем льду обыграло «Торос» со счётом 2:1 и повело в серии 2-1.

Уже на третьей минуте Виктор Другов вывел нефтекамскую команду вперёд, но во втором периоде хозяева забросили две шайбы и довели игру до победы. Авторами голов стали Илья Назаревич и Антон Берлёв.
ВХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
28 февраля 2017, вторник. 19:30 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
2 : 1 0:1, 2:0, 0:0
Торос
Нефтекамск
0:1 – Другов (Капотов) – 02:44 (5x5), 1:1 – Назаревич (Ручкин) – 25:27 (5x4), 2:1 – Берлёв (Кузнецов, Шестаков) – 31:38 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ТХК ХК Динамо Санкт-Петербург ХК Звезда ХК Ижсталь ХК Рубин ХК Сарыарка ХК Торос
Новости. Хоккей
28 февраля 2017, вторник
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