Результаты матчей плей-офф ВХЛ

28 февраля в 1/8 финала плей-офф ВХЛ было сыграно четыре матча.
«Рубин» в Тюмени обыграл ТХК в третьем матче со счётом 4:1 (3-0 в серии).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Антонов, Виталий Зотов, Алексей Ложкин и Денис Ячменёв. Голы тверской команды на свой счёт записали Михаил Епишин и Роман Кудинов.
«Ижсталь» одолела усть-каменогорское «Торпедо» в Ижевске со счётом 3:2 и сократила отставание в серии (1-2).
На 25-й минуте хозяева вели со счётом 3:0, дубль оформил Денис Полюдов, ещё один гол забил Кирилл Князев. В концовке второго периода Константин Романов смог отыграть одну шайбу, а после перерыва Александр Шин сделал счёт 3:2, но ижевцы удержали победу.
«Сарыарка» в гостях с минимальным счётом одержала победу над «Звездой» и повела в серии 2-1.
Единственный гол забил Михаил Анисин, вратарь Денис Перетягин сыграл на ноль.
Питерское «Динамо» на домашнем льду обыграло «Торос» со счётом 2:1 и повело в серии 2-1.
Уже на третьей минуте Виктор Другов вывел нефтекамскую команду вперёд, но во втором периоде хозяева забросили две шайбы и довели игру до победы. Авторами голов стали Илья Назаревич и Антон Берлёв.