«Сан-Хосе» победил «Торонто» и набрал очки в 9 из последних 10 матчей

Действующий победитель Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на своём льду одолел «Торонто Мэйпл Лифс» в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команда из Калифорнии набирает очки 7 матчей подряд и 9 в последних 10 матчах. Канадская команда набрала очки в 4 матчах из последних 5.«Торонто» вышел вперёд на 27-й минуте матча — шайбу забросил Остон Мэттьюс. На 33-й минуте встречи Бренден Диллон сравнял счёт. На 59-й минуте Томаш Гертл забил победный гол, а чуть позже Джо Павелски поразил пустые ворота.