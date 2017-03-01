Гомоляко: если «Авангард» проиграет в Омске, то на выезде сложно будет сравнять

Чемпион России и известный в прошлом нападающий, бывший вице-президент «Трактора» Сергей Гомоляко поделился мнением о матчах «Авангард» — «Адмирал». Счёт в серии 2-2.
«Фаворитом «Авангард» считался в этой серии только потому, что там собрано больше опытных хоккеистов и начинали они серию дома. «Адмирал» дома на маленькой площадке выглядел гораздо предпочтительнее, тем более в последних двух матчах они очень много держали шайбу и владели инициативой.
Посмотрим, как сыграют в Омске, если «Авангард» проиграет дома, но команде Канарейкина будет уже гораздо сложнее во Владивостоке сравнять счёт. Если «Адмирал» пройдёт в следующий раунд, то, несомненно, это будет громкая сенсация», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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