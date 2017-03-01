Джейми Бенн: Джорди сможет стать самим собой, а не быть братом Джейми Бенна

Капитан «Даллас Старз»прокомментировал обмен своего старшего брата Джорди в «Монреаль Канадиенс».«Тяжело расставаться с любым одноклубником, но ещё тяжелее, когда меняют твоего брата. Нам было интересно играть вместе. Мы все понимаем, что это бизнес, что если бы мы этот сезон провели иначе, команда не оказалась бы в положении, когда ей приходится отдавать своих игроков, вместо того чтобы их набирать.Все получилось скомканно. Он быстро собрался и уехал. Он собирал вещи и отвечал на телефонные звонки. Я пожелал ему удачи. Мы шутили друг над другом. По-моему, мы играем с ними через месяц, и я ему сказал, что встречу его в центре поля в самом начале игры.Теперь он может стать самим собой, а не быть братом Джейми Бенна. Это пойдёт ему на пользу. Он может двигаться дальше, сделать следующий шаг. Наши родители в шоке. Это обычная реакция родителей, когда они узнают, что их сына обменяли. Наверное, они теперь будут реже сюда приезжать. Чаще будут ездить к Джорди в Монреаль», – цитирует игрока официальный сайт клуба.