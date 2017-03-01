СДК подверг Скривенса денежному штрафу, Матерухин дисквалифицирован на 1 матч

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизоды игры «Динамо» (Минск) — «Локомотив», состоявшейся 27 февраля 2017 года. Время – 12.08. На основании представленных материалов принято решение наложить на вратаря ХК «Динамо»(№30) наказание по правилу 521 б (удар концом клюшки) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п. 1.15.2. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.Время – 46.14. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК «Динамо»(№28) наказание по правилу 534 д (атака игрока, не владеющего шайбой) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п. 1.1. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.