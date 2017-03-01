Типпет: не думаю, что Бурмистрова хотели травмировать

Главный тренер «Аризоны Койотс»прокомментировал силовой приём против Александра Бурмистрова в матче с «Бостон Брюинз» (1:4), после которого его унесли на носилках.«Он был не готов в силовому приёму. Его хорошо встретили. Он опустил голову. Такие силовые приёмы время от времени встречаются в хоккее. Никто не хочет нанести травму. Не думаю, что его хотели травмировать. Просто игрок пошёл встречать соперника, а тот оказался не готов. Но, похоже, всё будет нормально», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.