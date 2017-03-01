Дюшейн: проще не думать о дедлайне, когда команда борется за плей-офф

Нападающий «Колорадо Эвеланш»поделился мыслями о последнем дне переходов.«Непросто, ситуация столь непредсказуема. Думаю, в день дедлайна в любом случае почувствую облегчение. Я готов к тому, что всё это закончиться и можно будет двигаться дальше по жизни. Не жду многого от дня дедлайна, но точно никогда не знаешь. Это просто составляющая хоккейного бизнеса.Проще не думать о дедлайне, когда команда борется за попадание в плей-офф. В таком режиме можно просто двигаться от матча к матчу. Сейчас же наши игры не имеют значения. Мы в таком положении с декабря. В какие-то моменты это донимает. Не могу сказать, что не думал об этом во время игры или в ходе подготовки. Следует быть профессионалом и отвергать всю подобную чепуху. Я старался, как мог», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.