«Детройт» обменял форварда Томаса Ванека во «Флориду»

«Флорида Пантерз» выменяла у «Детройт Ред Уингз» нападающего, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Боб Маккензи. «Детройт» продолжит выплачивать половину зарплаты Ванека. Взамен «красные крылья» получили выбор в третьем раунде драфта-2017 и форварда33-летний Ванек в 48 встречах набрал 38 (15+23) очков при показателе полезности "+3".24-летний Макилрат в нынешнем сезоне принял участие в 5 матчах НХЛ, отметившись одной заброшенной шайбой.