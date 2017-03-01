Определились полуфинальные пары плей-офф в Западной конференции КХЛ

В Западной конференции Континентальной хоккейной лиги определись полуфинальные пары плей-офф. Московский ЦСКА сыграет с ярославским «Локомотивом», а петербургский СКА померится силами с динамовцами из Москвы. Второй раунд на Западе стартует 8 марта.Напомним, в первом раунде ЦСКА обыграл «Йокерит» — 4-0, СКА обыграл «Витязь» со счётом 4-0, московские динамовцы одолели «Торпедо» — 4-1, «Локомотив» переиграл минское «Динамо» — 4-1.