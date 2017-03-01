Орешкин: Кашпар и Хиетанен будут готовы к серии со СКА

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу в серии первого раунда плей-офф над нижегородским «Торпедо» (4-1).«Ребят с победой, болельщиков тоже. Много говорить не буду, мужики все эти игры вынесли, вытерпели, бились друг за друга, были больные и травмированные. Ещё раз всем спасибо. По состоянию Артёма Фёдорова ещё не знаем, в больницу не увозили. Робинсон — ещё не знаем, Кашпар и Хиетанен будут играть в следующей серии. Шансы со СКА? Поиграем — увидим», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.