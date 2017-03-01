Рылов: когда «Динамо» не реализовало «5 на 3», на льду началась небольшая паника

Защитник московского «Динамо»подвёл итоги после победы в серии плей-офф с «Торпедо» (4-1), а также поделился ожиданиями от полуфинала конференции со СКА.«Первая шайба была очень важна, мы должны были чувствовать игру. Были морально готовы и к пятому овертайму, но хорошо, что уложились в основное время. В конце матча соперник мог сравнять счёт. Ключевой момент — не смогли реализовать „5 на 3“, и соперник побежал отыгрываться, смогли забить одну шайбу, и началась небольшая паника и у них, и у нас. Сейчас нужно вздохнуть и готовиться к серьёзной серии.Счёт в серии 4-1, но это только кажется, что было легко, посмотрите, как заканчивались последние игры.«Динамо» находится в игровом тонусе, есть время восстановиться, подготовиться и дать СКА серьёзный бой. В том году тоже в 1/2 играли со СКА, но сейчас новый сезон, посмотрим, что будет. В этой серии для «Динамо» будут важны все компоненты, разберём соперника и большинстве, и меньшинстве, и равных составах», — передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.