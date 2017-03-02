Граборенко: был рад помочь команде, но так сезон заканчивать нельзя

Защитник минского «Динамо»подвёл итоги после поражения в пятом матче серии с «Локомотивом» (1:4, 1-4 в серии).«Комментарий по матчу может быть один – мы проиграли. Нельзя так рано заканчивать сезон. В этой игре мы не показали свой лучший хоккей. Будем делать выводы, жаль, что закончили так рано.Как сложилась игра для меня лично? Я был рад выйти на лёд. И был готов помочь команде. Наверное, моей помощи сегодня оказалось недостаточно для победы.Хочу поблагодарить наших болельщиков. Весь сезон они классно поддерживали нашу команду. В каждой игре мы ощущали их поддержку. Команде всегда приятно играть, когда на трибунах есть активная поддержка. Большое спасибо, болельщики «зубров»!» — цитирует Граборенко официальный сайт клуба.