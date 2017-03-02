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Граборенко: был рад помочь команде, но так сезон заканчивать нельзя

2 марта 2017, четверг. 00:58. Хоккей
Защитник минского «Динамо» Роман Граборенко подвёл итоги после поражения в пятом матче серии с «Локомотивом» (1:4, 1-4 в серии).

«Комментарий по матчу может быть один – мы проиграли. Нельзя так рано заканчивать сезон. В этой игре мы не показали свой лучший хоккей. Будем делать выводы, жаль, что закончили так рано.

Как сложилась игра для меня лично? Я был рад выйти на лёд. И был готов помочь команде. Наверное, моей помощи сегодня оказалось недостаточно для победы.

Хочу поблагодарить наших болельщиков. Весь сезон они классно поддерживали нашу команду. В каждой игре мы ощущали их поддержку. Команде всегда приятно играть, когда на трибунах есть активная поддержка. Большое спасибо, болельщики «зубров»!» — цитирует Граборенко официальный сайт клуба.
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
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