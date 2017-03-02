Эксперт TSN: у «Вашингтона» сейчас самый сильный состав с 1991 года

Известный хоккейный экспертпосле окончания дедлайна НХЛ дал оценку составу «Вашингтон Кэпиталз».«У «Вашингтона» сейчас самый сильный состав с 1991 года. Мне крайне симпатичен их подбор центральных нападающих: Бекстрём, Кузнецов, Эллер и Бигл. Тут они не слабее «Питтсбурга».И в «Вашингтоне» теперь сильнейший подбор праворуких защитников в НХЛ. Раньше они были собраны в «Сент-Луисе»: Пьетранжело, Шаттенкирк и Парайко. А теперь в «Кэпиталз»: Карлсон, Нисканен и Шаттенкирк», – приводит слова Макгуайра TSN.