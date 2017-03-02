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Гавриков: ничего страшного, что начинаем с ЦСКА в гостях, у нас есть уверенность

2 марта 2017, четверг. 11:12. Хоккей
Защитник ярославского «Локомотива» Владислав Гавриков поделился эмоциями после решающего матча западного четвертьфинала с минским «Динамо» (4:1).

«Огромное спасибо нашим болельщикам за такую сумасшедшую поддержку, это было очень важно для нас и очень приятно. Серия получилась непростой, победа не была лёгкой, пусть счета где-то и были крупными. Для каждого игрока в нашей команде победа была крайне важна, и она добыта нашим трудом и старанием. И, конечно, хотели победить при своих болельщиках, потому что в Минске играть чуть труднее, неизвестно, как бы всё закончилось, если бы серия затянулась.

Перед плей-офф всех по косточкам разбирают, все готовятся. Может быть, какие-то маленькие детали и были сюрпризом и для нас, и для минчан, но они не были решающими. В таких матчах на первый план выходит индивидуальное мастерство игроков, борьба, навязывание игры, так что чем-то глобальным, думаю, они нас не удивили, как и мы их. Ждали мы, не ждали агрессивной игры от «Динамо» — вопрос не в этом. Мы не смотрели на соперника, не особо подстраивались. Нам нужно было решать свои задачи, потому мы отталкивались от своей игры. Нужно навязывать сопернику свой хоккей, сегодня, пропустив первыми, мы не опустили руки, держали инициативу, были готовы бороться до конца. Добавит ли волевая победа нам уверенности? Уверенность и так есть.

Нам не приходится выбирать, следующую серию начинаем в гостях. Но это не так страшно, потому что наши фанаты везде нас поддерживают и дают энергию, в этом мы прекрасно убедились в чемпионате. Не будет иметь значения, как мы играли с ЦСКА в «регулярке». Прошло достаточно времени, команды изменились, в плей-офф сама игра изменилась. Мы должны быть готовы к любому сопернику и обязаны побеждать любого», — сказал Гавриков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск ХК Локомотив ХК ЦСКА
Новости. Хоккей
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