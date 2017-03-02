Старшинов: я рад и счастлив, что был на льду и вместе с Петровым, и против него

Двукратный олимпийский чемпионвыразил соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона«В этот печальный день мы провожаем в последний путь выдающегося советского хоккеиста Владимира Петрова. Мне посчастливилось в течение 11 или 12 лет выступать в сборной СССР. Мы играли друг против друга в союзном чемпионате. Я считаю, что противоборство «Спартака» и ЦСКА дало толчок развитию отечественного хоккея. К сожалению, наступают траурные моменты, когда приходится расставаться с выдающими хоккеистами. Я рад и счастлив, что был на льду и вместе, и против такого выдающегося спортсмена, каким был Владимир Петров», — передаёт слова Старшинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.