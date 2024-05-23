Гендиректор «Салавата»: с нашей стороны не было вмешательства в работу Козлова

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что руководство уфимского клуба не вмешивается в работу главного тренера Виктора Козлова. В прошлом сезоне уфимцы проиграли в первом раунде Кубка Гагарина «Трактору».

«Мы много говорили с Виктором Николаевичем Козловым о том, как будем играть. Перед сезоном договорились об основных принципах совместной работы. На сколько я могу судить, вмешательства в его работу с нашей стороны не было, он главный тренер и он принимает решения по игре команды. И после завершения сезона мы собирались и разговаривали о том, что нам необходимо улучшить или исправить. Был рабочий диалог», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.