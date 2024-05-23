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«Авангард» определился с планом предсезонной подготовки. Пресс-служба омского клуба опубликовала расписание тренировок и предсезонных матчей.

1 — 10 августа, Омск. Медицинский осмотр, тренировки.

11 – 16 августа, Минск. Тренировки.

12 августа, Минск. Товарищеский матч «Авангард» — «Динамо» Минск.

14 августа, Минск. Товарищеский матч «Авангард» — «Адмирал».

16 августа, Минск. Товарищеский матч «Витязь» — «Авангард».

17 – 20 августа, Омск. Тренировки.

21 – 25 августа, Омск. Мемориал Виктора Блинова, участники турнира: «Авангард», «Локомотив», «Сибирь», «Барыс».

26 августа – 2 сентября, Омск. Тренировки.

«Авангард» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф омский клуб в первом раунде в серии из пяти матчей обыграл тольяттинскую «Ладу». Во втором раунде «Авангард» уступил «Локомотиву» в семи матчах.

«Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина — 2024, где проиграл «Металлургу» (0-4). «Сибирь» не смогла попасть в плей-офф прошлого сезона.