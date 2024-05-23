Расписание 1/4 финала ЧМ по хоккею — 2024

Сегодня, 23 мая 2024 года, пройдут четыре четвертьфинальных матча чемпионата мира по хоккею с шайбой. В этом году мировое первенство проводится в чешских городах Праге и Остраве.

Два матча начнутся в 17:20 мск. В Праге сыграют сборные Канады и Словакии. В Остраве встретятся сборные Швейцарии и Германии.

Остальные два матча начнутся в 21:20 мск. В Праге встретятся сборные США и Чехии. В Остраве сыграют сборные Швеции и Финляндии.

Напомним, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Отметим, что Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.