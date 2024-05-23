Расписание 1/4 финала ЧМ по хоккею — 2024

Сегодня, 23 мая 2024 года, пройдут четыре четвертьфинальных матча чемпионата мира по хоккею с шайбой. В этом году мировое первенство проводится в чешских городах Праге и Остраве.
Два матча начнутся в 17:20 мск. В Праге сыграют сборные Канады и Словакии. В Остраве встретятся сборные Швейцарии и Германии.
Остальные два матча начнутся в 21:20 мск. В Праге встретятся сборные США и Чехии. В Остраве сыграют сборные Швеции и Финляндии.
Напомним, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.
Отметим, что Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.
- 23 мая 2024
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:40
-
08:21
-
08:10
-
07:56
-
07:50
-
07:34
-
07:24
-
07:09
-
06:51
-
06:41
-
06:28
-
06:07
-
05:51
-
05:36
-
04:38
-
03:39
-
02:58
- 22 мая 2024
-
23:50
-
23:25
-
23:00
-
22:35
-
22:10
-
21:40
-
21:15
-
21:00
-
20:50
-
20:20
-
19:55