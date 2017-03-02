Сапрыкин: Петров запомнился мне добродушным человеком, который всем помогал

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Россииподелился воспоминаниями о недавно ушедшем из жизни«Такие люди, как Петров, создавали наш хоккей. Мы смотрели на них и радовались. Они дали наше будущее. Я многое слышал о нём от отца и от старших ребят, с кем довелось поиграть. Все, кто играл и играет в российской лиге, в КХЛ, когда-то смотрели на этих людей и до сих пор смотрят на то, как играло старое поколение. Я пересекался с Петровым, когда играл в ЦСКА, и он запомнился мне добродушным человеком, который помогал всем и подсказывал. У него был такой опыт, который можно передавать многим поколениям. Очень жаль, что потеряли его, это большая потеря для нашего хоккея. Это был выдающийся во всех пониманиях человек», — передаёт слова Сапрыкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.