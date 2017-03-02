Новиков: в серии со СКА у «Динамо» один шанс из тысячи, не больше

Заслуженный тренер Россиипорассуждал о шансах московского «Динамо» и «Локомотива» в полуфинальных сериях Западной конференции против СКА и ЦСКА соответственно.«У „Динамо“, при всём к нему уважении, один шанс из тысячи, но не больше. Он есть у любого спортсмена, который выходит на соревнования. А вот „Локомотив“ теоретически и практически способен выиграть серию у ЦСКА, но для этого ему нужно будет прыгнуть выше головы. Что ему может помочь? Тренерская подготовка, хорошая подготовка команды к этому раунду и удача. Если всё это сойдётся, то почему бы и нет? Это будет очень интересная серия», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.