Андриевский: у «Адмирала» не осталось права на ошибку

Главный тренер «Адмирала»после поражения от «Авангарда» в пятом матче четверть финала Восточной конференции подвёл итоги игры (0:6, 2-3 в серии).«Тяжело комментировать, „Авангард“ был сильнее, они победили заслуженно. Сейчас у нас нет права на ошибку, самое главное — восстановиться перед шестой игрой. Пропускаем шесть шайб вторую подряд игру в Омске? Это объясняется игрой „Авангарда“, — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.