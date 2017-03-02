«Ермак» одолел «Спутник», «Зауралье» обыграло «Сокол» в плей-офф ВХЛ

Завершились очередные матчи первого раунда плей-офф ВХЛ.«Ермак» на домашней площадке одолел «Спутник» в четвёртом матче со счётом 3:2 и смог продлить серию (1-3).В составе победителей отличились Илья Федин, Роман Попов и Дмитрий Лукин. Голы тагильской команды на счету Евгения Дубровина и Михаила Мокина.«Зауралье» на выезде одержало победу над «Соколом» в четвёртом матче со счётом 2:1 (2-2 в серии).Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Максим Первухин вывел гостей вперёд, реализовав большинство, а затем Александр Щербина счёт сравнял. Победный гол забил Антон Рехтин в заключительной трети.