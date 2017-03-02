Бут: у «Авангарда» сегодня пошла игра, но шестой матч будет другим

Нападающий «Авангарда»после победы над «Адмиралом» в пятом матче четвертьфинала Восточной конференции оценил игру (6:0, 3-2 в серии).«У нас сегодня хорошо пошла игра, теперь нужно так же сыграть во Владивостоке. В моменте с голом Анелёва, который сначала записали на меня, было непонятно, кто затолкал шайбу в ворота. Но главное, что гол состоялся. Файзуллин дал нашему звену энергию, это молодая кровь, его первая игра в плей-офф, здорово, что он забил.Конечно, шестая игра будет другой, „Адмирал“ привык к своей маленькой площадке, а нам она доставляет неудобства. Перелёты — это тоже тяжело, но нам нужно провести всего одну хорошую игру в гостях», — передаёт слова Бута корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.