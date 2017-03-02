Бёрнс — главный претендент на «Норрис Трофи» по итогам 3/4 сезона НХЛ

Защитник «Сан-Хосе Шаркс»является главным претендентом на «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику по итогам 3/4 регулярного чемпионата. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.Комиссия из 13 обозревателей официального сайта лиги выбирала пять кандидатов (за первое место начислялось пять баллов, за второе — четыре и т. д.). Пятёрка лучших выглядит следующим образом:Брент Бёрнс — 65 очков, Эрик Карлссон («Оттава Сенаторз») — 37, Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 26, Райан Сутер («Миннесота Уайлд») — 21, Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз») — 18.В 62 матчах текущего сезона Бёрнс набрал 66 (27+39) очков и идёт на первом месте в лиге по количеству набранных очков среди защитников.