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Занковец: Бойд живой, это самое важное. Какая-то информация будет позже

2 марта 2017, четверг. 21:34. Хоккей
Главный тренер астанинского «Барыса» Эдуард Занковец поделился впечатлениями после победы над челябинским «Трактором» в пятом матче серии четвертьфинала Восточной конференции (2:1 ОТ, 3-2 в серии).

«Мы хорошо начали игру. Действовали строго, дисциплинированно в первом периоде. Во втором ненужные удаления перевернули игру в нежелательное для нас русло. Мы пропустили гол. Что касается овертайма, там здорово сыграл Карлссон, спас нас. Ну а победный гол — это мастерство Сен-Пьера.

Повреждение Бойда? Он живой, это самое важное. Я думаю, что завтра будет какая-то информация.

Я бы не сказал, что сегодня дальняя скамейка была нашей проблемой. Гол во втором периоде – удаление в зоне атаки. Не могу сказать, что у нас это постоянно случается. Бывает иногда», — передаёт слова Занковца корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Трактор Дастин Бойд Эдуард Занковец
Новости. Хоккей
2 марта 2017, четверг
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