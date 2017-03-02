Занковец: Бойд живой, это самое важное. Какая-то информация будет позже

Главный тренер астанинского «Барыса»поделился впечатлениями после победы над челябинским «Трактором» в пятом матче серии четвертьфинала Восточной конференции (2:1 ОТ, 3-2 в серии).«Мы хорошо начали игру. Действовали строго, дисциплинированно в первом периоде. Во втором ненужные удаления перевернули игру в нежелательное для нас русло. Мы пропустили гол. Что касается овертайма, там здорово сыграл Карлссон, спас нас. Ну а победный гол — это мастерство Сен-Пьера.Повреждение Бойда? Он живой, это самое важное. Я думаю, что завтра будет какая-то информация.Я бы не сказал, что сегодня дальняя скамейка была нашей проблемой. Гол во втором периоде – удаление в зоне атаки. Не могу сказать, что у нас это постоянно случается. Бывает иногда», — передаёт слова Занковца корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.