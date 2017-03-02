Гатиятулин: «Трактор» начал осторожно, потом проснулся, но не реализовал моменты

Главный тренер челябинского «Трактора»после поражения от астанинского «Барыса» в пятом матче четвертьфинала Восточной конференции подвёл итоги встречи (1:2 ОТ, 2-3 в серии).«В первом периоде начали слишком осторожно. Потом проснулись, начали играть в свою игру, создавать моменты. В том числе и в овертайме. Но, к сожалению, не удалось их реализовать, поэтому проиграли. В ситуации с первым голом двое наших игроков дёрнулись на одного, позиционно неправильно сыграли. Будем разбирать этот момент, доносить, чтобы таких ошибок не допускали.Два матча подряд забивают защитники? Забивать хотят все, но надо, наверное, упорнее действовать перед воротами. Пока так получается, что защитники отличаются. Николай Белов получил повреждение. Ждём его возвращения на лёд.Как оценю игру Дерека Роя? Все оценки будут в конце сезона. Мы – одна команда. На каждую игру все выходят, чтобы побеждать, но не всегда получается. Будем готовиться к следующей игре», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.