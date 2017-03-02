Ли: пять передач в одном матче — мой рекорд. Думал, никогда его не установлю

Защитник магнитогорского «Металлурга»поделился впечатлениями от победы в первом раунде плей-офф над «Куньлунь Ред Стар» (8:2, 4-1 в серии). В пятом матче Ли сделал пять передач.«Когда ты забиваешь восемь шайб, очень многое должно для тебя сойтись, и многое должно получаться. А вообще, я думаю, что у нас была очень неплохая первая игра серии, а следующие три игры были уже не так хороши. Мы поговорили об этом сегодня, чтобы убедиться, что пятая игра должна стать лучшей. Ребята вышли на первый период очень заряженными, мы отлично сыграли в нападении.После поражения в Пекине мы сфокусировались на лучшей игре, но в четвёртом мачте недостаточно стремились к победе, не играли так жёстко, как могли, а соперник, наоборот, бился за то, чтобы продлить серию, ведь отступать было уже некуда. Они провели хороший матч. Сегодня мы забросили быстрые голы, как только появлялись шансы – мы ими пользовались. Как я сказал, мы хотели сегодня сыграть лучший матч серии. У нас это получилось.Пять ассистентских баллов в одной игре – это рекорд? Да! У меня и четыре балла было лишь однажды – так я думал, что никогда этот рекорд не превзойду. Опять же – спасибо партнёрам, что смогли забросить пять раз после того, как я отдавал им передачи. Ты хорош настолько, насколько хороши твои партнёры. Двое парней оформили хет-трики сегодня – это просто фантастика. Сегодня всё получалось», — цитирует Ли пресс-служба клуба.