Григоренко: «Салават» рано закончил сезон, но мы делали всё, что могли

Капитан «Салавата Юлаева»после поражения в первом раунде плей-офф от «Ак Барса» (1:2 ОТ, 1-4 в серии) поблагодарил всех болельщиков за поддержку.«Я хотел бы извиниться перед болельщиками за то, что мы так рано закончили сезон. Мы очень благодарны им, их поддержка всегда очень важна для нас. Мы были рады видеть заполненные трибуны «Уфа-Арены» дома, к тому же наши болельщики всегда были с нами и во время гостевых матчей.Мы понимаем, что всем хотелось бы большего в этом сезоне, но весь год мы старались и делали всё, что могли. Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем ощущать такую же поддержку. В свою очередь сами приложим все усилия, чтобы добиться максимального результата», — цитирует Григоренко пресс-служба клуба.