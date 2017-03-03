Результаты игрового дня МХЛ

«Омские Ястребы» дома проиграли «Толпару» со счётом 1:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2017, четверг. 11:00 МСК
Омская область
1 : 3 0:0, 1:3, 0:0
Уфа
0:1 – Банников (Янчук) – 21:40 (5x5), 0:2 – Маргамов (Гайсин, Аскаров) – 22:51 (5x5), 1:2 – Коськин – 32:00 (5x5), 1:3 – Янчук (Ершов, Гайсин) – 35:53 (5x4)
«Локо» одержал гостевую победу над «Амурскими Тиграми» — 3:2 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2017, четверг. 12:00 МСК
Хабаровск
2 : 3 0:0, 2:0, 0:2, 0:1
Ярославль
1:0 – Шабуров (Крутий, Гиздатуллин) – 24:09 (5x5), 2:0 – Букарев (Павлов, Забабурин) – 34:58 (5x5), 2:1 – Коваленко (Рыбаков) – 45:31 (5x4), 2:2 – Жуков (Денисенко, Зенчиков) – 53:48 (5x4), 2:3 – Аноховский (Слепец) – 61:48 (4x4)
«Алмаз» в Уссурийске справился с «Тайфуном» со счётом 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2017, четверг. 12:00 МСК
Приморский край
2 : 4 1:3, 0:0, 1:1
Череповец
0:1 – Кодола (Гераськин, Юшкевич) – 04:00 (5x5), 1:1 – Лоновенко (Прус, Островский) – 10:40 (5x5), 1:2 – Кодола – 13:07 (5x5), 1:3 – Заплатников (Грачёв, Хабаров) – 19:56 (5x5), 2:3 – Лоновенко (Прус, Островский) – 47:10 (5x5), 2:4 – Кодола (Юшкевич, Гераськин) – 59:57 (en)
«Белые Медведи» в Челябинске взяли верх над «Авто» — 4:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2017, четверг. 12:00 МСК
Челябинск
4 : 1 2:0, 0:0, 2:1
Екатеринбург
1:0 – Безруков – 02:51 (5x5), 2:0 – Афонасьевский (Коновалов, Карпухин) – 13:56 (5x4), 3:0 – Мелихов (Волобуев) – 47:58 (4x5), 4:0 – Мелихов (Шепелев, Безруков) – 53:47 (5x5), 4:1 – Митякин (Обидин, Ивашов) – 57:12 (5x5)
«Сибирские Снайперы» в гостях обыграли МХК «Спутник» со счётом 4:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2017, четверг. 13:00 МСК
Альметьевск
0 : 4 0:2, 0:1, 0:1
Новосибирская область
0:1 – Локтев (Назаров, Лапин) – 03:27 (5x5), 0:2 – Михайлов (Ткаченко, Молофеев) – 19:08 (5x5), 0:3 – Бахтин (Лапин) – 28:50 (5x4), 0:4 – Михайлов (Ткаченко, Десятков) – 55:55 (5x4)
СКА-1946 одержал домашнюю победу над «СКА-Серебряные Львы» со счётом 5:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2017, четверг. 13:00 МСК
Санкт-Петербург
5 : 1 1:1, 3:0, 1:0
Санкт-Петербург
1:0 – Вейтов (Николаев, Цицюра) – 06:15 (5x5), 1:1 – Яровой (Кирьянов, Макарицкий) – 11:43 (5x5), 2:1 – Жигалов (Барабанов, Сультеев) – 29:42 (5x5), 3:1 – Сультеев (Царюк, Шабаров) – 34:21 (5x5), 4:1 – Цицюра (Николаев, Сёмин) – 35:15 (5x5), 5:1 – Царюк (Сёмин) – 41:55 (5x5)
«Алтай» дома уступил «Тюменскому Легиону» — 2:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2017, четверг. 15:30 МСК
Усть-Каменогорск
2 : 3 0:0, 2:2, 0:1
Тюмень
0:1 – Кириллов (Игнатов) – 23:50 (5x5), 1:1 – Ярцев (Хасенов) – 29:02 (5x5), 1:2 – Степанов (Кириллов, Тимофеев) – 30:35 (5x5), 2:2 – Барямов (Щёкин, Лоншаков) – 35:20 (5x4), 2:3 – Головин – 47:05 (5x5)
«Чайка» в Нижнем Новгороде переиграла «Красную Армию» со счётом 5:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2017, четверг. 17:00 МСК
Нижний Новгород
5 : 2 0:1, 2:0, 3:1
Москва
0:1 – Бякин (Огиенко, Николишин) – 14:41 (5x5), 1:1 – Халемин – 24:35 (5x5), 2:1 – Веряев (Смолин, Горбунов) – 25:44 (6x5), 3:1 – Есаян (Жилов) – 43:03 (5x5), 4:1 – Смолин (Шетле, Горбунов) – 43:19 (5x5), 4:2 – Попугаев (Бякин) – 52:18 (4x5), 5:2 – Халемин (Серанов) – 57:51 (5x5)
«Кузнецкие Медведи» в гостях уступили «Реактору» со счётом 2:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2017, четверг. 18:00 МСК
Нижнекамск
3 : 2 1:0, 0:2, 2:0
Новокузнецк
1:0 – Шарифьянов (Шафигуллин, Тимиров) – 01:18 (5x5), 1:1 – Пархоменко (Лудцев, Караваев) – 23:50 (5x5), 1:2 – Лудцев (Пархоменко) – 25:54 (5x5), 2:2 – Шарифьянов (Шафигуллин, Тимиров) – 44:48 (5x5), 3:2 – Набиуллин (Порядин, Хайруллин) – 58:31 (5x5)
МХК «Динамо» Спб на домашней площадке обыграл ХК «Рига» — 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2017, четверг. 18:30 МСК
Санкт-Петербург
4 : 2 0:1, 3:1, 1:0
Рига
0:1 – Висоцкис (Балинскис, Сварс) – 18:20 (5x4), 1:1 – Баранов (Михайлов, Жабреев) – 29:25 (5x4), 1:2 – Гегерис (Балинскис, Разгалс) – 30:58 (5x5), 2:2 – Васильев (Жиляков, Завьялов) – 31:41 (5x5), 3:2 – Андреев (Зеленков, Сулима) – 34:32 (5x5), 4:2 – Жабреев (Васильев, Жиляков) – 50:02 (5x5)
ХК МВД с минимальным счётом одолел «Крылья Советов» в Балашихе.
МХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2017, четверг. 19:00 МСК
Балашиха
1 : 0 0:0, 1:0, 0:0
Москва
1:0 – Бешаров (Торопченко, Леонов) – 28:13 (5x5)
МХК «Спартак» всухую проиграл «Русским Витязям» со счётом 0:3.