«СКА-Нева» выбил «Рязань» из плей-офф, «Динамо» Бш обыграло «Нефтяник»

Завершились очередные матчи первого раунда плей-офф ВХЛ.«СКА-Нева» в овертайме одолел ХК «Рязань» со счётом 3:2 и вышел в следующий раунд (4-0 в серии).После 40 минут «армейцы» вели со счётом 2:0 благодаря голам Антона Жихарева и Ивана Ларичева, но в третьем периоде рязанцы смогли отыграться и перевести встречу в овертайм. Авторами шайб стали Иван Коренков и Владимир Карпов. Первый овертайм прошёл безрезультативно, а в начале второго дополнительного отрезка Дмитрий Юдин поставил точку в серии.«Динамо» Бш одержало гостевую победу над «Нефтяником» со счётом 4:1 (3-1 в серии).В составе победителей отличились Александр Кузнецов, оформивший дубль, а также Дмитрий Сидляров и Николай Чебыкин. Единственный гол хозяев на счету Владислава Арбузова.