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Жамнов: общался с Шепелевым, с Епанчинцевым, в «Спартаке» нужны единомышленники

3 марта 2017, пятница. 11:00. Хоккей
Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги сезона-2016/17 и рассказал об изменениях в тренерском штабе москвичей.

«Больше минусов после сезона. Плюс только один — болельщики ходили, били рекорды посещаемости. Минус то, что команда на протяжении всего сезона не показывала хорошей игры. Но были отдельные матчи, когда выглядели довольно достойно. Результата не было по большому счёту. Если говорить конкретно, то думали, что изменения в тренерском штабе повлияют в лучшую сторону, по итогам этого не произошло.

Спартаковский стиль – это атакующий хоккей. Когда я ещё играл, то все знали, что спартаковцы больше атакуют. Тут не надо забывать, что всё упирается в обойму игроков. Какой уровень мастерства, с каким коллективом придётся столкнуться и работать. У нас нет большой лавки запасных, чтобы проводить ротацию. Была команда, но мастерства не хватило. Я не жалуюсь. Я говорю, как есть.

Скажем честно, в тренерском штабе не получилось химии единомышленников. У всех оказалось разное видение игры. Скорее всего, это и сказалось на результате. Шепелев может стать новым главным тренером? Его кандидатура рассматривается. С Вадимом Епанчинцевым я тоже разговаривал. Это правда», — сказал Жамнов в интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Алексеем Жамновым читайте на «Чемпионате» сегодня.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Спартак Алексей Жамнов Сергей Шепелев
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