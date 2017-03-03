Шаттенкирк: «Вашингтон» — команда, которая всегда продолжает гнуть свою линию

Защитник «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» (1:0).«Лично для меня было здорово сыграть первый матч за „Вашингтон“. Нельзя сказать, что мы сыграли идеально, но мы боролись. Кажется, эта команда всегда продолжает гнуть свою линию. Разные ребята выходят на первый план, забивая важные голы.В первом периоде мы отдали инициативу, но у всех был хороший настрой, и во втором периоде мы начали брать игру под свой контроль. Думаю, наши спецбригады проделали отличную работу — реализовали важное большинство, а бригады меньшинства действовали феноменально», — приводятся слова Шаттенкирка на официальном сайте НХЛ.