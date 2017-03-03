Захаркин: «Салават» не имел состава, способного сражаться за высокие места

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева», отправленный в отставку после поражения в серии матчей первого раунда плей-офф с «Ак Барсом» (1-4), рассказал о причинах неудачного выступления команды в этом сезоне.«Расстались дружелюбно. У меня хороший клуб, хорошие взаимоотношения. Я сделал то, что должен был, что мог. Никогда не было никаких конфликтов. У нас не первый год хорошие отношения, даже когда я не работал в этом клубе. Никаких претензий и проблем нет.Самая главная причина неудачного выступления — «Салават Юлаев» в этом году не имел состава, который мог бы сражаться за самые высокие места в чемпионате. Не было первого звена, нам за весь сезон не удалось найти центрального под Умарка. Не получилось создать второе звено, потому что там выпал Хартикайнен, нужен был нападающий. У нас были хорошие третьи-четвёртые звенья, а первое-второе нам не удалось создать. К тому же это действительно странно, что главные надежды возлагались на молодого Капризова, который вообще первый год играл в плей-офф.При этом мы играли достойно, вчистую мы проиграли не больше матчей, чем топовые команды. 19 матчей проиграли в овертайме или по буллитам. Парни бились, старались. Матчи с «Ак Барсом» были для них как экзамен. Это была интересная, бескомпромиссная, жёсткая серия. Но длины скамейки не хватило. В этом году анализировать игру «Салавата» очень легко, потому что все причины лежат на поверхности», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.