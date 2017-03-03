Захаркин: с Быковым пока не разговаривал, дайте свободно вздохнуть!

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева», отправленный в отставку после поражения в первом раунде плей-офф от «Ак Барса» (1-4), оценил возможность воссоединения тренерского тандема с«Вы же видели, у нас постоянно не было игроков, постоянно что-то происходило. Травмы, отъезды, всё что угодно! У меня никогда не было полного состава. Когда был нормальный период, мы собрали очки. Мне важно подчеркнуть, что последняя пауза перед плей-офф – это полное посвящение команды к двум матчам. Не к плей-офф, а именно к двум матчам. Против «Ак Барса» и «Лады». Мне было важно их выиграть. Чтобы команда не просто вошла в плей-офф, а сделала это уверенно. Хотелось зайти не за счёт поражения других команд, а занять нужное место самим.Воссоединить тандем с Быковым? Посмотрим, мой уход ведь произошёл совсем недавно. Мы с ним ещё не разговаривали, поступает много телефонных звонков. Дайте мне какое-то время отдохнуть, свободно вздохнуть! Посмотреть на ситуацию под другим углом. С другой точки зрения», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.Интервью с Игорем Захаркиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.