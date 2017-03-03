Захаркин заявил, что они с Вайсфельдом по-разному смотрят на профессионализм

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева», отправленный в отставку после поражения в первом раунде плей-офф от «Ак Барса» (1-4), рассказал о своих взаимоотношениях с генеральным менеджером команды«Сразу хочу сказать, что у нас хорошие человеческие отношения с Леонидом. Такими они остались и после моего ухода из клуба. Мы давние товарищи. Моё отношение к нему как к человеку не стало хуже. Но в профессиональном плане у нас разные взгляды. Мы по-разному смотрим на то, как должен вести себя профессионал. Все люди, работающие в клубе, должны быть остро заинтересованы в результате, помогать друг другу. То есть быть более энергичным в процессе.Если собрать летом состав и ничего не менять по ходу сезона, то в чём смысл деятельности генерального менеджера? Я считаю, что работа как тренера, так и генерального менеджера должна проходить 24 часа в сутки. Это постоянный поиск, анализ того, что не получается. Я привык работать на самом высоком уровне с людьми, которые ставят такие планки. В «Салавате» вышло иначе», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.