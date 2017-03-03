Стали известны пары первого раунда плей-офф МХЛ от Восточной конференции

В матчах регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги, состоявшихся 3 марта, стали известны все пары первого раунда плей-офф от Восточной конференции.1. «Реактор» (Нижнекамск) – 8. «Авто» (Екатеринбург)2. «Стальные Лисы» (Магнитогорск) – 7. «Сибирские Снайперы» (Новосибирская область)3. «Ирбис» (Казань) – 6. «Белые Медведи» (Челябинск)4. «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) – 5. «Сарматы» (Оренбург)Матчи 1/8 финала Кубка Харламова на Востоке пройдут 12, 13 и 16 марта и, в случае необходимости, 17 и 20 марта. Серии пройдут до трёх побед.