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Коршков: я почти в оптимальном состоянии, плюс есть время для подготовки к ЦСКА

3 марта 2017, пятница. 23:17. Хоккей
Нападающий «Локомотива» Егор Коршков подвёл итоги первого раунда плей-офф, в котором его команда обыграла минское «Динамо» (4-1), а также поделился ожиданиями от полуфинала Запада с ЦСКА, который начнётся 8 марта.

«Первые две игры было немножко тяжеловато, всё-таки я долго не играл. Но постепенно обрёл уверенность и стал себя чувствовать хорошо. С каждой игрой получалось прибавлять в физике. Думаю, что я сейчас почти в оптимальном состоянии. Плюс у меня есть неделя, чтобы подготовиться к следующему сопернику.

Кому-то может показаться, что по счёту мы легко прошли «Динамо». Хотя если рассматривать каждую игру отдельно, то не скажу, что они были лёгкие. Мы бились, выкладывались, поэтому нельзя говорить, что серия получилась лёгкой. Всё идеально не может быть никогда. У нас были ошибки в обороне, другие недоработки. Сейчас есть время, чтобы их исправить и перестроиться на серию с ЦСКА. Будем усиленно готовиться, чтобы действовать ещё лучше», — цитирует Коршкова пресс-служба КХЛ.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск ХК Локомотив ХК ЦСКА Егор Коршков
Новости. Хоккей
3 марта 2017, пятница
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