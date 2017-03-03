Гандлер: просил об обмене Галиева, но «Вашингтон» сказал, что на него нет спроса

Хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий интересы нападающего Станислава Галиева, рассказал, что просил обмена игрока из «Вашингтон Кэпиталз» перед дедлайном, но на него не оказалось спроса.
«Мой клиент Станислав Галиев играет в фарм-клубе „Вашингтона“. Мы поняли, что дороги у него в этом клубе не будет. Я уже больше месяца прошу, чтобы „Кэпиталз“ его отдали. Очень верил в сделку, но не получилось. „Вашингтон“ сказал, что не было спроса. Так что не всегда всё получается удачно», — приводятся слова Гандлера на официальном сайте НХЛ.