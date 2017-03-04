Александр Пережогин сыграет за «Авангард» в шестом матче серии с «Адмиралом», сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. Пережогин, пропускавший предыдущую игру, заменит в составе омичей Петра Хохрякова. В составе «Адмирала» Павел Макаренко и Егор Яковлев заменят травмированных Самвела Мнацяна и Михаила Плотникова.«Адмирал»:Бобков (Серебряков)Земчёнок — Бартулис,Волченков — Моррисонн,Конев — Курашов,Гавриленко;Краснослободцев — Фисенко — Александров,Казаков — Алексеев — Жафяров,Ткачёв — Райт — Барбашёв,Яковлев — Иванов — Сигарёв,Макаренко.«Авангард»:Фурх (Шилин);Густафссон — Анелёв,Мартынов — Медведев,Меньшиков — Григорьев,Орлов — Дервук;Лемтюгов — Соботка — Пестушко,Пьянов — Зубов — Михеев,Пережогин — Кучерявенко — Бурдасов,Бут — Юньков — Файзуллин.