Александр Пережогин сыграет за «Авангард» в шестом матче серии с «Адмиралом», сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. Пережогин, пропускавший предыдущую игру, заменит в составе омичей Петра Хохрякова. В составе «Адмирала» Павел Макаренко и Егор Яковлев заменят травмированных Самвела Мнацяна и Михаила Плотникова.
«Адмирал»:
Бобков (Серебряков)
Земчёнок — Бартулис,
Волченков — Моррисонн,
Конев — Курашов,
Гавриленко;
Краснослободцев — Фисенко — Александров,
Казаков — Алексеев — Жафяров,
Ткачёв — Райт — Барбашёв,
Яковлев — Иванов — Сигарёв,
Макаренко.
«Авангард»:
Фурх (Шилин);
Густафссон — Анелёв,
Мартынов — Медведев,
Меньшиков — Григорьев,
Орлов — Дервук;
Лемтюгов — Соботка — Пестушко,
Пьянов — Зубов — Михеев,
Пережогин — Кучерявенко — Бурдасов,
Бут — Юньков — Файзуллин.