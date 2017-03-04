Кудашов: ЦСКА — фаворит серии, мы должны показать себя мощной и быстрой командой

Главный тренер ярославского «Локомотива»рассказал о подготовке его команды к серии с ЦСКА.«В работе мы не проводим черту между восстановлением и поддержанием тонуса — для нас это одно и то же, две части целого. Опасений, что не удастся сохранить тонус, нет. Было всего несколько дней, ребята и успели отдохнуть, и из работы не выключились. Да, были моменты, что после пауз мы чуть тяжело вкатывались. Но если так посмотреть, то у ЦСКА пауза была на два дня больше. Наше физическое состояние нормальное, все здоровы.Да, было такое, мы с Дмитрием Квартальновым говорили, что нам нравится играть друг против друга. Но в плей-офф все готовятся, стараются сделать так, чтобы никому против них играть не нравилось. У „Локомотива“ есть план, есть наработки, мы постараемся воплотить их в жизнь. Поможет ли ЦСКА их «скамейка» и ротация? Это вопрос к ним (Улыбается.). В серии с Минском могло показаться, что „Локомотив“ играет на максимуме, но это не так. Я говорил после матчей, и сейчас повторю: в каждом аспекте игры у нас есть манёвр для улучшения. Игры не складывались для нас как по маслу, мы увидели свои ошибки, разобрали их. Все игроки, к которым у нас были вопросы, так же свои ошибки исправили.Я согласен с тем, что „армейцы“ будут фаворитами серии: они очень сильно играют. Выиграли „регулярку“, в плей-офф катят, мощная и быстрая команда. Что „Локомотив“ может противопоставить этому? Мощную и быструю команду», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.